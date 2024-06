La publication du livre « Pour un anarchisme révolutionnaire » (Ed. L’Echappée, 2021) a été l’occasion de rencontrer beaucoup de camarades, et d’avoir de nombreuses discussions. Cette brochure s’inspire de ces échanges. Elle reprend les questions qui ont été posées le plus souvent et présente l’essentiel de ce qui s’est dit par la suite.

Sommaire :

- Pourquoi parler de « révolution anarchiste » et en quoi consiste-t-elle ?

- Ces dernières années, nous assistons à un renforcement de l’appareil d’Etat. La perspective d’une révolution anarchiste ne s’éloigne-t-elle pas ?

- En tant qu’exploités, prolétaires, nous sommes isolés, atomisés. Les organisations ouvrières sont mortes ou très faibles. Alors, d’où peut venir la force révolutionnaire ?

- Les partis et syndicats étant de plus en plus discrédités, le « municipalisme libertaire » théorisé par Murray Bookchin apparaît-il comme une possibilité ?

- La révolution devrait-elle détruire l’industrie et la technologie ? Et si oui, s’agit-il d’une forme de primitivisme ?