Maria Luisa Berneri (première parution : 30 décembre 2021)

Mis en ligne le 27 septembre 2025

Thèmes : Antimilitarisme (22 brochures)

Le coût de la guerre
et autres textes

Trois textes antimilitaristes de l’anarchiste Maria Luisa Berneri, écrits pendant la Seconde guerre mondiale.

« Ils veulent rétablir "l’ordre", et comme toujours ils sont prêts à patauger dans des torrents de sang pour garantir leur idée de l’ordre – ordre dans lequel les ouvriers acceptent leur lot de pauvreté et de souffrances avec résignation. »

Sommaire :
- Avant-propos
- Le coût de la guerre et de la libération (1943)
- Le coût de la guerre : par le feu et l’épée (1944)
- Une politique constructive (1940)
- Éléments biographiques