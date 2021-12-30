BROCHURES
Maria Luisa Berneri (première parution : 30 décembre 2021)
Mis en ligne le 27 septembre 2025
Thèmes :
Antimilitarisme
Le coût de la guerre
et autres textes
Trois textes antimilitaristes de l’anarchiste Maria Luisa Berneri, écrits pendant la Seconde guerre mondiale.
« Ils veulent rétablir "l’ordre", et comme toujours ils sont prêts à patauger dans des torrents de sang pour garantir leur idée de l’ordre – ordre dans lequel les ouvriers acceptent leur lot de pauvreté et de souffrances avec résignation. »
Sommaire :
- Avant-propos
- Le coût de la guerre et de la libération (1943)
- Le coût de la guerre : par le feu et l’épée (1944)
- Une politique constructive (1940)
- Éléments biographiques
