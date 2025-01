" Nous devons arrêter de nous détruire nous-mêmes, tandis que les institutions qui nous font du mal restent debout, intactes. "

Éloge funèbre pour Bryn Kelly, écrite et prononcée par Sarah Schulman en janvier 2016. Cette éloge, qui tient plus du discours politique que de l’élégie classique, parle frontalement de la mort de Bryn, de la souffrance de Bryn et de ses proches et de la cruauté bureau-cratique des hôpitaux et autres institutions.