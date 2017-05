infokiosques.net

qcq nyoky



mis en ligne le 28 mai 2017.

Nyoky Éditions, c’est quelques brochures ayant pour thèmes les insurrections, l’anarchisme, l’autonomie, les squats, les mouvements sociaux, l’histoire des luttes etc.

C’est la volonté de sortir de l’entre-soi et de s’ouvrir aux plus grands nombres, sans vocabulaire universitaire ou militant incompréhensible pour les non-initié-es.

C’est l’envie de faire la révolution.

C’est donner à lire parce que cette révolution ne se fera pas qu’avec des vidéos et des réseaux sociaux.

C’est garder une trace de nos expériences passées, apprendre de nos erreurs et de nos victoires pour revenir plus fort contre l’État, la bourgeoisie et tout ce qui nous oppresse.

C’est l’envie de garder l’anonymat pour ne mettre personne en avant et ne pas créer de nouvelles hiérarchies entre les individus.

Contact : nyoky@@@riseup.net