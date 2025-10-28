BROCHURES
José Antonio Gutiérrez D. (première parution : novembre 2007)
L’importance de la critique dans le développement du mouvement révolutionnaire
Au-delà du relativisme et du sectarisme, ce texte aborde la nécessité de la critique et du débat au sein du mouvement anarchiste, et en dehors.
« Cet article a été écrit de manière à refléter un vieux malaise que je ressens dans le mouvement libertaire. Il s’agit du nombre peu élevé de débats qu’il y a dans les milieux anarchistes. D’autant plus que ces débats sont souvent criblés d’insultes et ont lieu dans un esprit plus compétitif que constructif. Cet échec, qui est devenu chronique, a un remède et peut être surmonté avec détermination et hauteur d’esprit. »
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : L’importance de la critique... (cahier) - PDF (137.6 kio) - Brochure de 16 pages A5
- télécharger la brochure mise en page : L’importance de la critique... (page par page) - PDF (47.7 kio) - 14 pages
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)