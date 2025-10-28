L’importance de la critique dans le développement du mouvement révolutionnaire

Au-delà du relativisme et du sectarisme, ce texte aborde la nécessité de la critique et du débat au sein du mouvement anarchiste, et en dehors.

« Cet article a été écrit de manière à refléter un vieux malaise que je ressens dans le mouvement libertaire. Il s’agit du nombre peu élevé de débats qu’il y a dans les milieux anarchistes. D’autant plus que ces débats sont souvent criblés d’insultes et ont lieu dans un esprit plus compétitif que constructif. Cet échec, qui est devenu chronique, a un remède et peut être surmonté avec détermination et hauteur d’esprit. »