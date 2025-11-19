Le Programme anarchiste

Ce texte de Malatesta, rendu public en 1920 en tant que « Déclaration de principes » pour l’Union Anarchiste Italienne, est inspiré par un autre texte qu’il avait rédigé en 1899 aux États-Unis, avec l’objectif de résumer les moyens et les buts de la lutte anarchiste.

Sommaire :

- Introduction

- 1. Ce que nous voulons

- 2. Voies et moyens

- 3. La lutte économique

- 4. La lutte politique

- 5. Conclusion