Errico Malatesta (première parution : 1920)
Mis en ligne le 19 novembre 2025
Le Programme anarchiste
Ce texte de Malatesta, rendu public en 1920 en tant que « Déclaration de principes » pour l’Union Anarchiste Italienne, est inspiré par un autre texte qu’il avait rédigé en 1899 aux États-Unis, avec l’objectif de résumer les moyens et les buts de la lutte anarchiste.
Sommaire :
- Introduction
- 1. Ce que nous voulons
- 2. Voies et moyens
- 3. La lutte économique
- 4. La lutte politique
- 5. Conclusion
- lire le texte sur le site
- télécharger la brochure mise en page : Le Programme anarchiste (page par page) - PDF (217.2 kio) - 20 pages A4
- télécharger la brochure mise en page : Le Programme anarchiste (cahier) - PDF (176.7 kio) - Brochure de 20 pages A5
- version papier diffusée par Infokiosque fantôme (partout)